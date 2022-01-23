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Появились новые подробности смертельного отравления семьи в Подмосковье

Отравившаяся в подмосковном Обухово женщина перед смертью делала покупки в магазине «Рыба»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Соседи погибшей в подмосковном поселке Обухово семьи рассказали, что накануне мать видели в магазине «Рыба». Новые подробности смертельного отравления в воскресенье, 23 января, публикует MK.RU.

Согласно появившимся сведениям, женщина делала покупки в торговой точке, расположенной на улице Энтузиастов. Помимо рыбы и морепродуктов там продаются также хлебобулочные изделия и овощи.

О том, что в подмосковном поселке Обухово супруги насмерть отравились неизвестным веществом, стало известно 22 января. Сообщалось, что тела мужчины 1986 года рождения и его жены 1993 года рождения с трупными пятнами и следами окоченения нашли в квартире городского округа Богородский, а их сын был госпитализирован.

Позднее стало известно, что, по предварительным данным, погибшие и их пострадавший девятилетний ребенок отравились продуктами питания. Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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Евгения Куликова
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