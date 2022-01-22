Российская семья отравилась насмерть неизвестным веществом

В подмосковном поселке Обухово супруги отравились насмерть неизвестным веществом. Их девятилетний сын госпитализирован, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

Тела мужчины 1986 года рождения и его жены 1993 года рождения с трупными пятнами и следами окоченения нашли в квартире городского округа Богородский. Мальчик жив, он находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

Его диагноз — отравление неизвестным веществом. Мособлгаз утверждает, что никаких утечек и повреждения газового оборудования в доме нет. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств гибели семьи.

Ранее в Симферополе семья из пяти человек отравилась угарным газом в частном доме. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю Следственного комитета России. Погиб 36-летний сын хозяина дома. Его мать была госпитализирована, остальные жильцы серьезно не пострадали. Причиной случившегося следователи называют обрыв тяги газового котла.