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Российская семья отравилась насмерть неизвестным веществом

В Подмосковье супруги отравились насмерть неизвестным веществом, их сын госпитализирован

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В подмосковном поселке Обухово супруги отравились насмерть неизвестным веществом. Их девятилетний сын госпитализирован, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

Тела мужчины 1986 года рождения и его жены 1993 года рождения с трупными пятнами и следами окоченения нашли в квартире городского округа Богородский. Мальчик жив, он находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

Его диагноз — отравление неизвестным веществом. Мособлгаз утверждает, что никаких утечек и повреждения газового оборудования в доме нет. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств гибели семьи.

Ранее в Симферополе семья из пяти человек отравилась угарным газом в частном доме. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю Следственного комитета России. Погиб 36-летний сын хозяина дома. Его мать была госпитализирована, остальные жильцы серьезно не пострадали. Причиной случившегося следователи называют обрыв тяги газового котла.

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Марина Совина
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