Российская семья отравилась угарным газом дома

В Симферополе семья из пяти человек отравилась угарным газом в частном доме. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю Следственного комитета России.

Инцидент произошел в понедельник, 10 января. Погиб 36-летний сын хозяина дома. Его мать была госпитализирована, остальные жильцы серьезно не пострадали.

Начата доследственная проверка. Причиной случившегося следователи называют обрыв тяги газового котла, вызвавший перенаправление потока продуктов сгорания в помещение. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Татарстане два ребенка пяти и восьми лет попали в больницу из-за отравления угарным газом. Отмечается, что в момент отравления дети находились дома. По итогам проверки неисправности газового оборудования и утечки газа не обнаружено.