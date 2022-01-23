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США укрепят военный потенциал Украины

Госсекретарь США Блинкен: укрепит военный потенциал Украины во время переговоров с Россией
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Alex Brandon / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна продолжит укреплять военный потенциал Украины одновременно с дипломатическим взаимодействием с Россией. Об этом он заявил в эфире телеканала CBS, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, допускает ли он, что Россия может сделать попытки «выиграть время, чтобы найти предлог для вторжения», госсекретарь отметил, что именно поэтому в то время, когда США участвуют в дипломатических переговорах, чтобы понять, есть ли возможность для укрепления коллективной безопасности на взаимной основе, Вашингтон укрепляет оборону и средства сдерживания.

По словам Блинкена, в последние недели США активно работали над тем, чтобы сплотить союзников и партнеров по всей Европе и дать понять, что возобновление российской агрессии повлечет за собой колоссальные последствия. «В прошлом году мы предоставили Украине больше военной помощи, чем в каком-либо другом предшествовавшем году. Мы действовали против агентов России на Украине, пытающихся дестабилизировать правительство», — подчеркнул Блинкен.

«Я только что одобрил передачу американских военных технологий в других странах Украине. Так что мы одновременно продвигаемся по обоим направлениям и в любом случае будем готовы», — заключил он.

Ранее Блинкен отказался прокомментировать версии Великобритании о якобы ведущейся Россией подготовке переворота на Украине, но отметил, что Вашингтон уже давно оглашал подобные версии о планах Москвы.

Марина Совина
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