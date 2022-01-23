В США заявили об оглашении планов России на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался прокомментировать версии Великобритании о якобы ведущейся Россией подготовке переворота на Украине, но отметил, что Вашингтон уже давно оглашал подобные версии о планах Москвы. Об этом в воскресенье, 23 января, пишет ТАСС.

«Я не могу комментировать те или иные разведывательные данные. Но вы знаете, что мы в течение недель предупреждали как раз о подобной тактике. Мы заявляли об этом публично», — заявил американский политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что министерство иностранных дел Великобритании заранее готовило вброс, в котором сообщалось о планах сменить власть на Украине.