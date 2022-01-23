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Зеленского обвинили в попытках ограничить права и свободы украинцев

Лидер партии «Наши» Мураев: Зеленский введет чрезвычайное положение, чтобы удержать власть

Фото: Globallookpress.com

Лидер украинской политической партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» обвинил президента Владимира Зеленского в том, что тот пытается ввести в стране чрезвычайное положение для того, чтобы удержать свою власть.

«То, что сейчас происходит, в связи с заявлениями президента, тайными встречами с избранными журналистами — это как раз подготовка к этой ситуации (введение военного положения — прим. "Ленты.ру"). Прежде всего, это позволит поставить на контроль медиа, ограничить уличную активность и запретить любые митинги, ограничить права и свободы каждого гражданина», — рассказал политик.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев объяснил заявление МИД Великобритании, в котором его назвали потенциальным «пророссийским лидером в Киеве». По его словам, заявление о связи с Россией может быть связано с чьим-то желанием закрыть еще один независимый от властей телеканал.

Марина Совина
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