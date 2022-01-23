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Экс-депутат Рады объяснил заявление о связи с Россией желанием закрыть телеканал

Экс-депутат Рады Мураев о заявлении Британии: кто-то хочет закрыть независимый канал «Наш»

Фото: РИА Новости

Бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев объяснил заявление МИД Великобритании, в котором его назвали потенциальным «пророссийским лидером в Киеве». Он заявил об этом в интервью британской газете The Telegraph.

По словам Мураева, заявление о связи с Россией может быть связано с чьим-то желанием закрыть еще один независимый телеканал. Ему принадлежит украинский телеканал «Наш».

«Мне трудно переварить эту глупость и чушь. Может быть, кто-то хочет закрыть еще один независимый телеканал», — сказал он.

МИД Великобритании сделал заявление о том, что российские власти планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера». «У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку оно рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины», — говорится в заявлении. Никаких доказательств о перечисленных намерениях России ведомство не привело.

Марина Совина
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