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В Германии заявили о невозможности ввести санкции против России без последствий

Канцлер ФРГ Шольц: невозможно ввести санкции против РФ без последствий для Берлина
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Michael Sohn/ Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил о невозможности ввести санкции против России без последствий для Берлина. По его словам, никому не следует питать иллюзий об этом.

Политик подчеркнул, что действовать следует соразмерно, необходимо будет принять такие меры, которые окажут максимальное воздействие на тех, кто нарушает принципы ФРГ.

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Шольц добавил, что упреки в адрес социал-демократов о недостаточно четкой позиции в отношении Москвы необоснованы. «Я сформулировал четкие слова, они актуальны. И актуально то, что мы, европейцы, согласовали с американским правительством, а именно - что России в случае военной агрессии в отношении Украины придется платить высокую цену», — сказал он.

Ранее канцлер Германии заявил, что на сегодняшний день в повестке дня НАТО не значится вопрос вступления в альянс новых стран Восточной Европы. «К чему это требование со стороны России? Такой гарантии не может быть», — заявил он, отвечая на вопрос о том, могут ли быть гарантии о нерасширении Североатлантического альянса.

Марина Совина
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