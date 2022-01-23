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Назван способ определить рак легких по состоянию кожи

Британский фармацевт Геррини назвала синяки, пятна и сыпь на коже симптомами рака легких

Фото: Pixabay

Ведущий фармацевт британской медицинской компании medino Джулия Геррини (Giulia Guerrini) заявила, что рак легких можно диагностировать на ранней стадии и своевременно обратиться за помощью к врачу. Так, кожные симптомы помогают определить онкологию, пишет Express.

Медик объяснила, что состояние кожи изменяется не так часто при раке легких. Однако подобные признаки проявляются как последствия распространения онкологии на другие органы или побочные эффекты от лечения. Специалист назвала способ определить заболевание по шести кожным симптомам и призвала за ними наблюдать вместе с лечащим врачом.

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«Кожные симптомы могут включать более легкое появление синяков на коже, появление приподнятых пятен, желтоватый цвет кожи, усиление зуда, появление сыпи вокруг глаз и регулярное покраснение на одной половине лица», — подчеркнула Геррини.

Фармацевт добавила, что сухость кожи или зуд не всегда свидетельствуют о наличии онкологии в организме. Однако более частные признаки заболевания (кашель с кровью или одышка, например) должны стать причиной визита к врачу. Геррини напомнила, что ранняя диагностика рака увеличивает вероятность выздоровления от него.

Ранее Геррини рассказала об опасности популярного болеутоляющего. По ее словам, кодеинсодержащие лекарства могут быть опасны для здоровья, поэтому их следует принимать не более трех дней и в случае крайней необходимости.

Марина Совина
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