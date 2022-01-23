Бастрыкин поручил ГСУ дело о гибели семилетней девочки от нападения собак

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о гибели семилетней девочки, которую загрызла стая собак в поселке Домна Читинского района Забайкальского края, в главное следственное управление ведомства (ГСУ). Об этом сообщается на сайте СКР.

Глава СКР также поручил следователям проверить сообщения местных жителей о том, что власти много лет не решали проблему с бродячими собаками.

В связи с широким общественным резонансом, связанным с гибелью 7-летней девочки в Забайкальском крае, тело которой сегодня было найдено со следами нападения животных, глава ведомства поручил передать уголовное дело для организации дальнейшего расследования в производство следователей Главного следственного управления СК России Следственный комитет России

Загрызли по дороге из школы

О гибели девочки стало известно 22 января, когда первоклассница возвращалась домой из музыкальной школы. По пути, пролегающему через частные дома, на ребенка напала стая бродячих псов, но людей поблизости не оказалось.

Собаки загрызли ребенка. По факту гибели девочки в поселке Домна Читинского района Забайкальского края было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

После того, как первоклассница не вернулась домой вовремя, родители забили тревогу и обратились в полицию. Тело малышки нашли на пустыре. На нем были многочисленные следы от зубов животных.

Около 17:00 в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении семилетней девочки. Спустя полчаса при проведении поисковых работ тело девочки было обнаружено на одном из пустырей. На теле ребенка обнаружены следы нападения животных Егор Марков старший помощник руководителя СК России по региону

Позже СКР опубликовал видео с места гибели ребенка. На кадрах запечатлен занесенный снегом пустырь в поселке Домна, где было обнаружено тело школьницы. В частности, можно увидеть, что на месте происшествия работают оперативники. Кроме того, в кадр попали личные вещи девочки — перчатка и сапоги.

Массовые жалобы

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», жители поселка Домна Читинского района Забайкальского края, где была растерзана девочка, массово писали обращения к властям по поводу проблемы с бродячими животными.

По данным медиа, россияне обращались в администрацию, в полицию и в воинскую часть. В ответ на жалобы они получали однотипные письма, в которых указывалось, что данная проблема стоит остро, администрация в курсе и ведет работу

«Виноваты чиновники»: реакция Госдумы

В гибели семилетней девочки, которую загрызла стая собак в поселке Домна Читинского района Забайкальского края, виноваты муниципальные чиновники. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Отстрел проводился на протяжении десятилетий. Мы видим, к чему это привело. Это привело к тем масштабам проблемы, которые мы имеем сегодня. Но на отстреле животных десятилетиями разворовывались деньги — по два миллиарда рублей в год, каждый год. На эти деньги можно было строить по 100 приютов в год, но вместо этого эти деньги рассовывались по карманам Владимир Бурматов депутат Госдумы

По его мнению, приюты являются единственной эффективной возможностью регулировать численность безнадзорных собак. Вина лежит именно на чиновниках, которым «наплевать на граждан», — они должны были организовывать отлов собак и строить для животных приюты, считает депутат.

Ответ губернатора

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов после смерти девочки выехал на место и принес соболезнования семье ребенка. Он попросил изменить федеральный закон, который регулирует отлов безнадзорных животных, сообщили в пресс-службе правительства региона, передает РИА Новости.

К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное Собрание, Госдуму, Правительство России с просьбой изменить этот закон Александр Осипов губернатор Забайкальского края

Бродячие стаи с территории Домны будут оперативно убраны, планируется провести краевое совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям с главами всех районов края. Для региона будет выделен дополнительный автобус для перевозки людей в школу, а неосвещенные улицы села в ближайшее время оснастят уличным освещением.

Другие случаи в России

10 января в подмосковном Раменском алабай напал на ребенка, выгуливавшего йоркширского терьера, и растерзал собаку насмерть. Мать ребенка и хозяйка убитого животного рассказала, что соседи видели алабая во дворе и раньше. Она встретилась с хозяином пса, тот отказался считать себя виновным. Россиянка обратилась с заявлением в полицию.

В декабре 2021 года в поселке Ноглики на севере Сахалина бродячие собаки напали на восьмилетнего ребенка возле здания городской администрации, отбиться от животных мальчику помогла прохожая. Пострадавшего госпитализировали, Следственный комитет возбудил дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

Ранее в Бежицком районе Брянска бродячие собаки насмерть загрызли 45-летнюю местную жительницу, ее тело обнаружили 12 июня. Как пишет издание «Провинция.ру», женщина пошла провожать сестру, но не вернулась домой. По словам местных жителей, «зрелище было ужасное, [на теле] не осталось живого места». Проблема с нападениями бродячих собак в городе не решается уже несколько лет, пишет издание. Так, в октябре 2019 года неподалеку нашли тело 52-летней женщины, растерзанное бродячими животными.