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«Случайно получившего руль страны» Зеленского призвали тщательнее выбирать слова

Политолог Дымов: президенту Украины Зеленскому надо следить за тем, что он говорит

Фото: Globallookpress.com

Украинский политолог Валерий Дымов в эфире телеканала «НАШ» упрекнул президента Владимира Зеленского в противоречивости его заявлений, в частности, касаемых «российской агрессии». Он призвал главу государства тщательнее выбирать слова и следить за тем, что он говорит.

«Если свести две цитаты, то войны не будет, но Харьков оккупируют. Санкции должны вводить до войны, которой не будет. Надо думать перед тем, как говоришь. Это сочетание несочетаемого существует сейчас в головах тех, кто получил временно и случайно руль страны», — считает эксперт.

Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что слова премьера Баварии Маркуса Зедера о России вредят отношениям Киева и Берлина. По его мнению, главной целью Кремля является разрушение единства в сдерживании России, для того, чтобы и дальше воплощать свои планы.

Марина Совина
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