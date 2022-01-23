Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина заявила о вреде отношениям Киева и Берлина из-за России

Представитель МИД Украины Николенко: слова премьера Баварии вредят отношениям с Киевом

Фото: Pixabay

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что слова премьера Баварии Маркуса Зедера о РФ вредят отношениям Киева и Берлина. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Они наносят ущерб двусторонним отношениям и подвешивают международные усилия по предотвращению новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы», — сказал представитель министерства.

По его мнению, главной целью Кремля является разрушение единства в сдерживании России, для того, чтобы и дальше воплощать свои планы. «Подыгрывать ему — значит подрывать безопасность не только Украины, но и Европы», — сказал Николенко.

Ранее Зедер отметил, что РФ является «сложным партнером, однако не врагом». Также он заявил, что постоянные угрозы и все более серьезные санкции против России не могут быть решением. В частности, это обусловлено тем, что санкции, как считает премьер Баварии, уже давно малоэффективны.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Раскрыто местонахождение похищенной жены экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева
Украина заявила о вреде отношениям Киева и Берлина из-за России
По подозрению в убийстве семьи в Омской области задержали двоих подростков
Москвичи решили привлечь снегоуборочный трактор во двор необычным способом
В Госдуме высказались о ситуации с бездомными животными
Бывший советник президента Афганистана раскрыл причины успеха талибов
Родственники экс-судьи ВС Чечни Янгулбаева перестали выходить на связь
Москвичам пообещали полуметровые сугробы
Блинкен пообещал говорить «нет» России на переговорах
Москвичи ужаснулись качающемуся лифту в жилой многоэтажке
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter