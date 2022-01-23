Украина заявила о вреде отношениям Киева и Берлина из-за России

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что слова премьера Баварии Маркуса Зедера о РФ вредят отношениям Киева и Берлина. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Они наносят ущерб двусторонним отношениям и подвешивают международные усилия по предотвращению новых волн агрессии России против Украины и агрессивных действий против других стран Европы», — сказал представитель министерства.

По его мнению, главной целью Кремля является разрушение единства в сдерживании России, для того, чтобы и дальше воплощать свои планы. «Подыгрывать ему — значит подрывать безопасность не только Украины, но и Европы», — сказал Николенко.

Ранее Зедер отметил, что РФ является «сложным партнером, однако не врагом». Также он заявил, что постоянные угрозы и все более серьезные санкции против России не могут быть решением. В частности, это обусловлено тем, что санкции, как считает премьер Баварии, уже давно малоэффективны.