Володин заявил об ожидании визита в Госдуму Медведчука и депутатов Рады

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ждет визита политика Виктора Медведчука и других депутатов украинской Верховной Рады для межпарламентского диалога. Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале.

«Ждём Виктора Владимировича с коллегами — депутатами Верховной Рады, входящими в группу дружбы, с визитом в Государственную Думу для обсуждения вопросов и выработки решений в рамках парламентского измерения», — сообщил Володин, отвечая на слова Медведчука о необходимости взаимодействия.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной Рады Виктор Медведчук заявил, что создание группы дружбы между парламентами России и Украины станет важным шагом к нормализации отношений между странами.

21 января Володин заявлял, что России необходимо выработать решение, которое могло бы гарантировать безопасность своих граждан и соотечественников в Донбассе. Он также анонсировал консультации с лидерами парламентских фракций по этому вопросу.