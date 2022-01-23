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Назван возможный убийца семьи под Омском

РЕН ТВ: тройное убийство семьи под Омском мог совершить молодой человек выжившей девочки

Фото: СК РФ

Тройное убийство семьи под Омском мог совершить молодой человек выжившей девочки-подростка. Такую версию называет РЕН ТВ.

Издание пишет, что мать запрещала встречаться дочери неким с Александром, из-за чего он принял решение отомстить — эта версия проверяется. Официального подтверждения данной информации нет.

Ранее сотрудники правоохранительных органов составили фоторобот подозреваемого: мужчина средних лет в черной шапке и с густой бородой. Сообщалось, что внешность предполагаемого преступника полицейским описала 14-летняя девочка, которой удалось убежать от нападавшего вместе со своим шестилетним братом.

О тройном убийстве в Павлоградском районе Омской области стало известно днем ранее, 22 января. Тела трех человек — мужчины, женщины и девочки — с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из частных домов села Юрьевка. По предварительным данным, в дом проник неизвестный и нанес находившимся там людям ножевые ранения. Два ребенка смогли убежать и позвать на помощь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

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Евгения Куликова
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