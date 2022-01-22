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Составлен фоторобот убийцы российской семьи под Омском

Полицейские составили фоторобот подозреваемого в тройном убийстве под Омском

Фото: Telegram-канал «SHOT»

Сотрудники правоохранительных органов составили фоторобот подозреваемого в тройном убийстве в Омской области. Внешность предполагаемого преступника полицейским описала 14-летняя девочка, которой удалось убежать от нападавшего вместе со своим шестилетним братом. Об этом в субботу, 22 января, сообщает Telegram-канал SHOT.

На фото можно увидеть мужчину средних лет в черной шапке и с густой бородой. Отмечается, что полицейские устанавливают личность нападавшего и разыскивают его.

Полицейские начали распространять ориентировку. Предполагается, что убийце российской семьи под Омском около 35-40 лет. В день случившегося на нем была черная коротка куртка, темные штаны, короткие. зимние галоши и черная шапки. При себе преступник может иметь оружие.

О тройном убийстве в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области стало известно ранее 22 января. На месте обнаружили тела трех человек с признаками насильственной смерти — мужчины, женщины и 10-летней девочки — она была инвалидом с ДЦП. По предварительным данным, в дом проник неизвестный и нанес находившимся там людям ножевые ранения. При этом еще два подростка сумели убежать с места преступления и позвать на помощь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Следственный комитет России опубликовал видео с места тройного убийства российской семьи. На кадрах виден населенный пункт и дом, где было совершено преступление.

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Варвара Кошечкина
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