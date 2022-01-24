Россиян предупредили о слежке через ряд приложений

Менеджер по развитию бизнеса ГК Angara Анна Михайлова заявила, что мобильные приложения и сервисы в ряде случаев собирают подробные данные о людях. В интервью агентству «Прайм» эксперт объяснила, какие программы могут представлять угрозу для персональных данных.

Михайлова предупредила россиян, что многие приложения добавляют к себе рекламные трекеры от поисковиков и, например, социальной сети Facebook. Это совершается не только для нужд программ, но и для продажи информации. «По данным некоторых исследований, лидерами по количеству установленных трекеров были приложения Coub, ЛитРес и Uber», — отметила специалист.

Сами трекеры не представляют опасность для владельцев смартфонов, поскольку данные в них обезличены. Однако передача GPS-данных, MAC–адреса и данных гаджета создает возможность слежки за пользователем. При этом наибольшую угрозу для владельцев смартфонов создает «сталкерское» ПО. Такие приложения следят не только за геолокацией человека, но и умеют делать скриншоты, перехватывать сетевую активность и получать другие данные.

Наиболее известными примерами сталкерского ПО Михайлова назвала такие программы, как Nidb, iSpyoo, Spyfone, TheTruthSpy, Copy9, KidsGuard и pcTattleTale. При этом Россия считается одним из лидеров по установке шпионских программ, подчеркнула она. Обнаружить такие приложения на своем устройстве возможно с помощью антивирусов.