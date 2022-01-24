Блогерша раскрыла способ скрыть бюстгальтер под одеждой с открытой спиной

Жительница Лос-Анджелеса раскрыла способ скрыть нижнее белье под одеждой с открытой спиной и порадовала пользователей сети. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Кристина Качеева взяла бюстгальтер белого цвета и отрезала его боковые части так, что от изделия остались только чашки и лямки. После этого девушка взяла нижние части лямок и пришила их к боковым частям косточек лифа. Затем блогерша надела получившийся бюстгальтер и примерила сверкающее короткое платье с длинными рукавами и открытой спиной. Она продемонстрировала, что белья не видно.

Ролик стал вирусным и набрал 5,1 миллиона просмотров и 135,8 тысячи лайков. Пользователи сети поблагодарили Качееву за лайфхак. «Это просто невероятно! Спасибо тебе большое!», «Боже, ты гений!», «Я обязательно это попробую», «Я в восторге», «Это очень полезный лайфхак для женщин», — писали юзеры.

Ранее в январе психолог раскрыла связь между цветом белья и характером женщины. Барбара Сантини (Barbara Santini) рассказала, что комплекты женского белья являются способом самовыражения, который может многое рассказать о внутреннем мире женщины. Так, по словам эксперта, комплектам черного цвета отдают предпочтение девушки с сильным и напористым характером. В то же время темный оттенок подчеркивает врожденные элегантность, шик и утонченность.