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В Windows 11 появится новый «Диспетчер задач»

В Windows 11 нашли обновленную программу «Диспетчер задач»

Скриншот: @FireCubeStudios

В ОС от Microsoft появится обновленный «Диспетчер задач». Об этом сообщает издание Windows Central.

Новую версию встроенного в Windows приложения нашли в тестовой сборке 22538. Программа получила современный интерфейс в стиле Windows 11, который соответствует визуальной концепции Microsoft Fluent Design. Приложение имеет боковые вкладки, которые позволяют переключаться между различными настройками «Диспетчера».

Журналисты отметили, что появление обновленной программы является важным моментом в развитии Windows. «Приятно видеть, что Microsoft продолжает свой парад обновлений устаревших областей ОС Windows с современным дизайном, ориентированным на Windows 11», — подчеркнули авторы.

Новая версия программы в данный момент присутствует только в тестовых сборках операционной системы. Ожидается, что полноценная версия «Диспетчера задач» будет доступна пользователям Windows 11 до конца года.

В октябре инсайдеры обнаружили новую версию приложения «Блокнот», которая должна появиться в Windows 11. Приложение, которое является одним из старейших в экосистеме Windows, получило редизайн. «Блокнот» изначально появился в 1985 году вместе с выпуском Windows 1.0.

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Андрей Ставицкий
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