Наташа Королева прокомментировала запрет на въезд в Литву

Российская певица Наташа Королева оценила внесение ее властями Литвы в список невъездных лиц. В интервью РБК она сообщила, что это решение у нее вызвало «испанский стыд» за властей страны.

Королева прокомментировала запрет на въезд в Литву и назвала его нелепицей. Она подчеркнула, что мир окончательно перевернулся с ног на голову. Певица призналась, что невольно испытывает испанский стыд за представителей властей, одновременно пропагандирующих свободу и требующих «оценки геополитической обстановки»

Исполнительница добавила, что информация о запрете на въезд в Литву появилась накануне ее сольных концертов в стране. Она напомнила, что аналогичные события произошли с ней пять лет назад перед концертами в Киеве. Служба безопасности Украины (СБУ) в октябре 2016 года запретила Королевой въезжать на территорию Украины в течение пяти лет. Певица назвала единственно возможной реакций на подобные решения «улыбку с горечью и недоумением».

«Добрые песни, которые несут позитивное настроение, любовь, дружбу, все самое светлое, искреннее и настоящее, становятся не нужными — и это что, официальная позиция власть имущих? Получается они сами за другие ценности?» — возмутилась она.

Артистка отметила, что в феврале 2020 года, когда состоялось ее выступление в Вильнюсе, власти страны не беспокоились о ценностях. Она поинтересовалась, чем тогда занимался председатель парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, и предположила, что ему «необходимо выслужиться».

Ранее стало известно, что Наташе Королевой и Хабибу запретили въезд в Литву. Им отказано в праве посещать страну до 21 января 2027 года. Соответствующее решение принял департамент миграции при МВД Литвы.

