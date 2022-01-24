Вирусолог заявил об отсутствии антител к омикрону у непрошедших ревакцинацию

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в беседе с «Известиями» заявил об отсутствии антител к штамму коронавируса омикрон у людей, не прошедших ревакцинацию.

«Люди, которые не прошли ревакцинацию, практически не имеют антител к омикрону. По крайней мере, о привитых РНК-вакцинами известно, что уровень антител к омикрону примерно в 30 раз ниже, чем к уханьскому штамму», — указал специалист.

Лукашев пояснил, что коронавирус мутирует очень быстро, однако разработка вакцин от каждой новой разновидности не имеет смысла, поскольку за время разработки и испытаний волна конкретного штамма уже завершится.

Вирусолог подчеркнул, что выиграть гонку с новыми штаммами нельзя. Для того, чтобы успешно противостоять инфекции, следует пересмотреть подход к правилам клинических испытаний препаратов, по аналогии с прививкой от гриппа, когда используется ускоренная схема, уверен специалист. Он выразил мнение, что ее следует позаимствовать для коронавируса.

Ранее Лукашев спрогнозировал завершение распространения омикрон-штамма коронавируса к 1 марта. Он подчеркнул, что период подъема заболеваемости из-за распространения нового варианта в других странах продолжается не больше двух недель.

