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Раскрыта польза отмены масочного режима в Европе для России

Вирусолог Лукашев: отмена масочного режима в Европе позволит оценить влияние на заражение

Фото: Pixabay

Член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев в беседе с «Известиями» раскрыл пользу отмены масочного режима в Европе для России.

По словам специалиста, отмена масочного режима во Франции и Великобритании позволит России оценить, как снятие ограничений окажет влияние на заражение коронавирусом.

«У нас будет уникальная возможность посмотреть, как решения во Франции и Великобритании повлияли на заболеваемость. Мы находимся просто в идеальной ситуации», — подчеркнул Лукашев.

Он добавил, что решение об отмене обязательного масочного режима продиктовано тем, что в этих странах уже практически все население столкнулось с омикрон-штаммом.

Как заявил вирусолог, это значит, что ученые в европейских странах считают, что была создана достаточная иммунная прослойка, и по моделям эпидемии ее дальнейшее развитие уже не предполагается. «У нас такие условия с большой вероятностью создадутся через несколько недель», — отметил он.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что власти Великобритании решили отменить большинство эпидемиологических ограничений, введенных на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса в стране. Глава правительства уточнил, что планируется отменить вакцинные паспорта, требование об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте и о переводе части сотрудников на удаленную работу.

Марина Совина
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