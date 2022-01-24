МИД России назвал Украину инструментом для интересов Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Украину инструментом, который использует Запад для проведения своих интересов в регионе и как поле для экспериментов. Об этом она заявила в интервью «Известиям».

«Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на какие-то процессы, обвинения нас бесконечные», — сказала Захарова.

Также она указала, что «повод-то нужен, нужно же поддерживать этот огонь санкций, постоянно что-то туда подкидывать». По словам представителя российского ведомства, нет фактов, которые доказывают агрессию России или нарушение международного права. «Вот взяли в качестве площадки для экспериментов Украину несчастную, несчастный украинский народ — многонациональный, между прочим», — заключила Захарова.

Ранее МИД России прокомментировал заявления британских коллег о якобы планах Кремля привести к власти на Украине «лояльного, пророссийского президента». Представители дипведомства назвали эти сообщения чушью и дезинформацией и потребовали от Великобритании прекратить провокации.