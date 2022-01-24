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Трое россиян предстанут перед судом за похищение мужчины

В Подмосковье троих мужчин осудят за похищение человека и вымогательство 3 млн рублей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Московской области перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемых в похищении и вымогательстве. Об этом в понедельник, 24 января, сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

По данным следствия, 12 марта 2021 года в Долгопрудном злоумышленники напали на мужчину, ударили его ножом, после чего запихнули в машину и стали требовать три миллиона рублей за освобождение. Затем они вывезли его в лес рядом с Щелково и продолжили избивать.

Когда потерпевший отдал им 700 тысяч рублей, обвиняемые отпустили его для того, чтобы тот собрал оставшуюся сумму. Освободившись, мужчина обратился в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно задержать похитителей человека.

На время расследования обвиняемых отправили в СИЗО.

19 января сообщалось, что двое сторонников запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) получили срок за похищение россиянина ради 850 тысяч рублей.

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Елизавета Новикова
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