Трое россиян предстанут перед судом за похищение мужчины

В Московской области перед судом предстанут трое мужчин, обвиняемых в похищении и вымогательстве. Об этом в понедельник, 24 января, сообщила представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

По данным следствия, 12 марта 2021 года в Долгопрудном злоумышленники напали на мужчину, ударили его ножом, после чего запихнули в машину и стали требовать три миллиона рублей за освобождение. Затем они вывезли его в лес рядом с Щелково и продолжили избивать.

Когда потерпевший отдал им 700 тысяч рублей, обвиняемые отпустили его для того, чтобы тот собрал оставшуюся сумму. Освободившись, мужчина обратился в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно задержать похитителей человека.

На время расследования обвиняемых отправили в СИЗО.

19 января сообщалось, что двое сторонников запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) получили срок за похищение россиянина ради 850 тысяч рублей.