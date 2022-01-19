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Сторонники АУЕ получили срок за похищение россиянина ради 850 тысяч рублей

Два сторонника АУЕ получили шесть и девять лет колонии за похищение и вымогательство

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

В Ставропольском крае к шести и девяти годам колонии за похищение россиянина и вымогательство у него 850 тысяч рублей приговорены Шаген Хачатрян и Эдуард Томенко. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как установил суд, осужденные являются членами запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Они требовали у похищенного ими жителя города Лермонтово деньги или же оформления на них своей собственности. После освобождения заложника и задержания преступников сотрудниками ФСБ в отношении них было заведено дело о похищении и вымогательстве.

17 августа 2020 года Верховный суд России постановил признать международное общественное движение АУЕ экстремистской организацией. Заседание по иску Генпрокуратуры проходило в закрытом режиме. С 17 августа любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны.

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Владимир Седов
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