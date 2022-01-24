Женщина сделала макияж у визажистки и поделилась неудачным результатом

Блогерша сделала вечерний макияж в магазине косметики и поделилась неудачным результатом в своем TikTok-аккаунте. На размещенное на платформе видео обратили внимание в The Sun.

Карли (Karly) объяснила, что решила посетить магазин косметики бренда Urban Decay. По ее словам, там ее встретила сотрудница магазина и предложила воспользоваться услугами визажиста и сделать макияж. Женщина согласилась и заплатила 35 фунтов стерлингов (3,5 тысячи рублей) за процедуру.

На финальных кадрах Карли продемонстрировала получившийся результат. Она показала, что визажист накрасила ее неаккуратно: она не растушевала тени, сделала брови чересчур темными и слишком сильно вышла помадой за контур губ.

Ролик блогерши стал вирусным и набрал 429,7 тысячи просмотров и 17,1 тысячи лайков. Пользователей сети возмутила работа визажиста. «Ты правда заплатила 35 фунтов стерлингов за этот ужас?», «Какой кошмар», «На тебя страшно смотреть», «Пусть они возвращают деньги», «Это просто смешно», — писали юзеры.

Ранее в январе блогерша Лисса Авеми показала неоправданно дорогой макияж, сделанный за 12 тысяч рублей в московском салоне красоты визажиста и блогерши Гоар Аветисян, и разочаровала фанатов. В начале видео Лисса показала этапы нанесения макияжа — мастер оформила брови, накрасила глаза, а затем нанесла тон и сделала контуринг лица. Затем блогерша продемонстрировала итог работы визажиста: на кадрах видно, что одна из стрелок на веке выше другой.