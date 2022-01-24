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Песков объяснил жесткость высказываний Кадырова

Песков объяснил жесткость суждений главы Чечни Кадырова опытом борьбы с терроризмом

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил резкость высказываний главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. По словам представителя Кремля, жесткость суждения Кадырова спровоцирована богатым печальным опытом борьбы региона с терроризмом, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента добавил, что высказывания Кадырова не отражают позицию федерального центра. Они лишь демонстрируют личное мнение Кадырова или его мнение как главы региона, отметил Песков.

Он также подчеркнул, что если от главы Чечни исходят прямые угрозы в адрес члена Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Игоря Каляпина и журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной, то следует с этим разобраться. Вышеуказанные лица имеют право отстаивать свою репутацию в суде.

Ранее 24 января сообщалось, что Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале объявил Каляпина и Милашину террористами. Так, глава Чечни отметил, что журналистка и член СПЧ разрабатывают сценарии и нашептывают на ухо своим персонажам тексты и поведение, чтобы опорочить республику и ее жителей.

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Варвара Кошечкина
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