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Песков рассказал о принятых Путиным мерах для обеспечения безопасности граждан

Песков заявил, что Путин принимает меры для обеспечения безопасности россиян

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин принимает меры, чтобы безопасность и интересны граждан были обеспечены на должном уровне. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Глава государства, по словам пресс-секретаря президента, стал инициатором переговоров по гарантиям безопасности. Ожидается, что на этой неделе будут получены предложения, призванные в дальнейшем избегать подобных напряженных ситуаций.

Представитель Кремля добавил, что Россия на данный момент живет в агрессивном окружении. «Мы читаем заявления представителей стран НАТО, абсолютно недружелюбные, в наш адрес. Это та реальность, в которой мы существуем», — подчеркнул Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва потребовала от США письменных ответов по каждому пункту проекта гарантий безопасности. Она отметила открытость и кооперабельность России в своих действиях, в то время как Вашингтон проводит агрессивную риторику и использует Украину как инструмент воздействия для собственных целей.

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Юлия Ямпольская
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