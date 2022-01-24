Россиянам пообещали «нормальную погоду»

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал в беседе с РИА Новости, что жителей центра Европейской России на этой неделе ждет «нормальная погода».

По словам синоптика, россиян ждет температура, соответствующая средним климатическим нормам. Так, с понедельника, 24 января, начнется понижение температуры, входим в нормальный климатический режим. «Ночные температуры — от минус 12 до минус 17 градусов, дневные — около минус 10 градусов. Давление в начале недели будет выше нормы, а со среды уже станет нормальным - 745-748 миллиметров», — сказал Вильфанд.

Кроме того, со среды, 26 января, ожидается повышение температуры. Так, ночью будет около минус 10 градусов, днем — от минус четырех до минус восьми градусов.

Глава Гидрометцентра отметил, что в течение недели область высокого давления из центра Европейской России будет уходить на восток. Так, температура будет выше лишь на два градуса средних многолетних значений.

Ранее в январе Вильфанд предупредил о температурной аномалии в Сибири. Он уточнил, что средние температуры в данных регионах составляют около минус 50 градусов по Цельсию. Однако из-за перемещения воздушных масс с Гренландского и Норвежского морей температура будет на 20 градусов выше нормы.