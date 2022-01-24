МИД потребовал от США письменный ответ на каждый пункт гарантий безопасности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям» заявила, что ведомство ожидает письменных ответов от США на каждый пункт предложенных Москвой гарантий безопасности.

Она указала, что это единственное требование к западным партнерам, напомнив, что Соединенным Штатам были переданы документы, которые в дальнейшем были опубликованы.

Захарова подчеркнула, что Россия очень открыта в своих действиях. Были проведены раунды переговоров, после которых также произошло информационное освещение высказанной позиции. На желание провести уточняющую встречу сразу же было дано согласие, несмотря на графики и массу рабочих моментов.

«Сейчас мы хотим только одного — чтобы нам письменно ответили по пунктам на то, что мы предложили, все остальное потом. Мы проявляем абсолютную кооперабельность, мы ждем письменных ответов на каждый из пунктов», — заключила официальный представитель МИД.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия не намерена бесконечно дожидаться ответов на свои предложения по безопасности от США и НАТО. Дипломат обратил внимание, что в Москве рассчитывают получить ответ от западных стран уже на следующей неделе. Если же США и НАТО проигнорируют требования России, то Москва будет отстаивать свою безопасность в Европе другими методами, подчеркнул он.

