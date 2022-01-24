Названы два сильно портящих зрение повседневных продукта

Врач-окулист Уитни Селтман рассказала, что диета, которой придерживается человек, оказывает огромное влияние на состояние его здоровья. Она назвала два повседневных продукта, употребление которых может сильно испортить зрение, и рассказала, чем их можно заменить. Об этом сообщает «Медик Форум».

По словам специалиста, худшими продуктами для здоровья глаз являются хлеб и макароны. Она объяснила, что простые углеводы в этих продуктах повышают уровень сахара в крови, из-за чего несут больший риск возрастной дегенерации желтого пятна — места наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза.

Возрастная дегенерация желтого пятна, как правило, характерна для людей в возрасте 50-60 лет. Из-за этого у человека появляются проблемы с чтением или распознаванием лиц, кроме того, возможно даже появление галлюцинаций. Чтобы не допустить повышения сахара в крови, медик посоветовала заменить белый хлеб и макароны цельнозерновыми сортами. Также она рекомендует отказаться от обработанного мяса из-за большого содержания натрия.

Ранее британский специалист по коррекции зрения Найджел Бест назвал два продукта, которые помогают в борьбе с возрастным ухудшением зрения. По мнению эксперта, для этой цели могут быть полезны киви и стручковый перец.