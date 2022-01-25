Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В «зеленом» переходе увидели опасность для экономики

Saxo Bank назвал энергетический кризис препятствием для роста экономики
Стин Якобсен

Стин Якобсен. Фото: Saxo Bank

«Зеленый» переход представляет собой опасность для мировой экономики и еще больше подпитывает энергетический кризис в мире. Об этом сказал главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен, копия прогноза есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперт подчеркнул, что сейчас реальная экономика слишком мала для финансовых и экономических программ правительств, центральных банков и «зеленой» трансформации. Препятствием для роста в настоящее время является энергетический кризис. А одна из его причин — недостаточное инвестирование в добычу ископаемых видов топлива, которые пока остаются основным источником энергии, ведь новые источники еще не могут их заменить.

Материалы по теме:
Ход турецкого. Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
Ход турецкого.Эрдоган восстал против законов экономики. Как успешная страна стала жертвой валютного эксперимента?
4 января
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир» Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
«Чтобы не стать посмешищем на весь мир»Почему российские власти против запрета криптовалют вопреки позиции ЦБ?
Вчера

«Если коротко, мы создали монстра, в рамках которого политический приоритет — переход к "зеленой" энергетике — подпитывает энергетический кризис. Чем больше мы будем работать без ощутимого плана по обеспечению плавного пути к желаемому "зеленому" будущему энергетики, тем более хаотично будет нарушаться функционирование нашей экономики», — констатировал Якобсен. По его мнению, самым страшным упущением политиков является неспособность признать реальность того, что альтернативная энергия сама по себе не может обеспечить будущее при сохранении нынешнего уровня жизни.

В Saxo Bank считают, что на этом фоне цены на энергоносители в обозримом будущем останутся высокими. «Декарбонизация мира будет все больше приводить к так называемой "зеленой" инфляции, когда растущий спрос и цены на сырьевые товары, необходимые для поддержки процесса "зеленого" перехода, будут удовлетворяться неэластичным предложением», — добавил экономист.

В целом борьба человечества за окружающую среду и экологию приведет к неминуемому росту цен практически на все товары по всему миру. Государства вынуждены вводить дополнительные ограничения, чтобы стимулировать производство к экологической трансформации, которая потребует дополнительных расходов и приведет к так называемой «зеленой инфляции». По словам аналитиков, вечно длиться она не будет, но тренд на снижение продемонстрирует только тогда, когда электроэнергия из возобновляемых источников энергии будет в избытке и начнет падать в цене.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Названа причина отключения электричества в Казахстане, Киргизии и Узбекистане
Украина оценила возможность признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Ректору Казанского университета не удалось обжаловать арест по делу об убийстве
Нидерланды предложили добровольную эвакуацию своих дипломатов с Украины
Солиста оркестра Мариинского театра заподозрили в надругательстве над внучкой
Россия укрепит границу с Украиной ракетными роботами
Раскрыта стоимость собаки-робота Элджея
Китайцев позвали строить мегатрассы в России
Посол России рассказал о признании российской вакцины на Олимпиаде в Пекине
Российский таксист убил пассажира на глазах у его подруги
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter