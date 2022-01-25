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В Госдуме призвали отстранить предложившего отстреливать собак депутата

Депутат Госдумы Бурматов призвал отстранить выступившего за расстрел собак Михайлова

Фото: Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что высказывания Александра Михайлова о том, что нужно отстреливать бродячих собак, нездоровые. Он призвал отстранить депутата от работы, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По словам Бурматова, подобные высказывания не совместимы со статусом депутата. «Получается, этот депутат своих избирателей предлагает ставить к стенке? За что? За то, что они берут на себя функцию органов государственной власти и спасают животных, которыми должны заниматься такие депутаты, как он?» — подчеркнул зампредседателя комитета Госдумы.

Бурматов предположил, что Михайлов плохо себя чувствует или находится в состоянии измененного сознания. Кроме того, он предложил «расстрелять» его первым, так как он является зоозащитником. «Потому что я никогда не буду рядом с этим депутатом, я буду рядом с теми людьми, которых он призывает казнить. Всех недовольных стенке? Не то время, депутат явно что-то перепутал», — заключил Бурматов.

Ранее депутат заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов заявил, что бродячих собак следует расстреливать, а их защитников — «ставить к стенке». Помимо этого, необходимо разобраться, откуда у них деньги на деятельность, отметил он.

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Юлия Ямпольская
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