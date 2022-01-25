Названы российские города с самыми опасными дорогами для автомобилей

Наиболее опасные для транспортных средств дороги в России находятся в Брянске и Иркутске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов страховой компании (СК) «Согласие».

По словам специалистов, ДТП именно на этих дорогах чаще всего приводили к полной конструктивной гибели машины в 2021 году. В частности, доля автомобилей, не подлежащих восстановлению в Брянске составляет 1,72 процента, в Иркутске — 1,57 процент. В топ-5 наиболее опасных для машин также вошли Вологда, Калуга и Самара. При этом Москва и Санкт-Петербург не попали в «десятку».

По словам экспертов, на частоту подобных исходов влияют качество дорог, освещенность, размер региона, а также число крупных городов, между которыми водители часто ездят по трассам. «В тех регионах, где качество дорог достаточно высокое, есть скоростные магистрали, возрастает риск превышения скорости, которое часто приводит к серьезным ДТП», — отметили специалисты.

Ранее Минтранс России нашел способ снизить количество ДТП с летальным исходом в стране. По словам заместителя Министра транспорта Кирилла Богданова, внедрение беспилотных машин на российских дорогах позволит снизить количество смертей в результате ДТП.