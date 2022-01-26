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Звезда «Эйфории» рассказала о съемках интимных сцен

Сидни Суини заявила, что на съемках «Эйфории» присутствует координатор интимных сцен

Фото: Globallookpress.com

Американская актриса Сидни Суини рассказала о съемках интимных сцен в сериале «Эйфория». Ее слова приводит The Independent.

Звезда заявила, что на площадке шоу присутствует координатор постельных сцен, который помогает артистам. Исполнительница роли Кэсси Ховард также отметила, что создатель проекта Сэм Левинсон никогда не навязывает актерам съемки в обнаженном виде.

«Были моменты, когда Кэсси должна была быть без одежды, и я говорила Сэму: "Я не думаю, что это здесь необходимо". И он отвечал: "Хорошо, нам это не нужно"», — сказала Суини.

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Она добавила, что не против наготы в кадре, но иногда ей кажется, что обилие обнаженных сцен в «Эйфории» не позволяет зрителям разглядеть в ней серьезную актрису. «Я очень горжусь своей работой в "Эйфории". Я думаю, что это отличная роль. Но никто не говорит об этом, потому что там я раздеваюсь. Но вот я снимаюсь в "Белом лотосе", и внезапно критики обращают на меня внимание», — поделилась артистка.

По мнению Суини, в обществе существует стигматизация актрис, которые снимаются обнаженными. Она рассказала, что сама столкнулась с травлей из-за интимных сцен в проекте.

«Эйфория» — американская телевизионная драма, созданная Сэмом Левинсоном и основанная на одноименном израильском мини-сериале. Премьера шоу состоялась 16 июня 2019-го. В июле того же года сериал был продлен на второй сезон.

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Марина Погосян
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