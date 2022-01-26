На Украине предупредили о нарастающем «коме катастроф»

Политолог Андрей Ермолаев предупредил, что на Украине нарастает «ком катастроф» на год вперед. Об этом сообщает РИА Новости.

Как указал эксперт в эфире телеканала НАШ, Украина может пройти отопительный сезон, однако из-за высоких цен на энергоносители и других накопившихся проблем ее промышленность может стать неконкурентоспособной, что почувствуется уже в течение года. «Мы тяжелое холодное время проживаем пока без этих катастроф, но мы накапливаем вот этот ком катастроф на целый бюджетной год», — сказал Ермолаев.

В октябре нынешний премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал, что Украина полностью готова к отопительному сезону. Однако в ноябре «Центрэнерго» заключило контракт на поставку 1,5 миллиона тонн угля из Казахстана, Польши, США и Австралии. Причиной такого решения называлась угроза веерных отключений электроэнергии.

Позже глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания вынуждена закупать газ по «любым ценам». По его словам, это необходимо, потому что собственной добычи не хватает.