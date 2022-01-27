Индия и страны Центральной Азии создадут рабочую группу по Афганистану

Нью-Дели и страны Центральной Азии в ходе онлайн-саммита «Индия — Центральная Азия» договорились создать совместную группу по ситуации в Афганистане. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Индии Ринат Сандху. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат рассказал, что участники переговоров договорились продолжить тесные консультации по Афганистану. На брифинге по итогам саммита он подчеркнул, что рабочая группа будет создана на уровне высокопоставленных официальных лиц.

Ранее противостоящий захватившему власть в Афганистане «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация) Фронт национального сопротивления (ФНС) заявил, что война в республике не кончилась, а перешла в новую фазу. Представитель ополчения указал, что мира в государстве не будет, пока не установится справедливая политическая система.