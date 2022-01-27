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Дом из семейной комедии превратили в готический особняк и выставили на продажу

Кэт фон Ди выставила на продажу дом из комедии «Оптом дешевле» за $15 млн

Фото: realtor.com

Татуировщица и основательница бренда косметики Kat Von D Beauty Кэт фон Ди превратила дом из семейной комедии «Оптом дешевле» в готический особняк и выставила его на продажу. Бизнесвумен планирует получить за недвижимость 15 миллионов долларов (около 1,2 миллиарда рублей), сообщает New York Post.

В популярном фильме со Стивом Мартином и Хилари Дафф в главных ролях дом площадью 1,1 тысячи квадратных метра был оформлен в теплых тонах, однако его последняя хозяйка существенно изменила дизайн. Внутри и снаружи преобладают кроваво-красный и черный цвета, а комнаты украшают кирпичные стены и готические скульптуры.

В трехэтажном лос-анджелесском особняке есть 11 спален, 8 ванных и библиотека. Помимо основного здания, на участке располагается гостевой дом с двумя спальнями, ванной и гаражом. Снаружи имеются бассейн и бар, а на крыше находится театр со сценой, баром и небольшой кухней.

В январе в США предложили пожить в доме из фильма «Автобусная остановка» с Мэрилин Монро. Недвижимость в штате Айдахо выставили на продажу за 15,9 миллиона долларов (около 1,2 миллиарда рублей). Помимо главной постройки, на участке есть гостевой дом, где располагалась закусочная Грейс из киноленты.

Нина Ташевская
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