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В США предложили пожить в доме из фильма с Мэрилин Монро

Дом из «Автобусной остановки» с Мэрилин Монро выставили на продажу за $15,9 млн

Кадр: фильм «Автобусная остановка»

В американском штате Айдахо предложили пожить в доме из фильма «Автобусная остановка» с Мэрилин Монро в главной роли. Недвижимость выставили на продажу за 15,9 миллиона долларов (около 1,2 миллиарда рублей), сообщает New York Post.

Площадь участка на Северо-Западе США составляет четыре гектара. Помимо особняка, на нем есть амбар и гостевой дом, в котором располагалась закусочная Грейс из «Автобусной остановки».

В основном доме есть пять спален с пятью ванными, столовая, кабинет и гостиная. Дополнительная постройка состоит из двух спален, двух ванных и кухни. В амбаре площадью 278 квадратных метров тоже имеются ванная и кухня, а еще консерватория, гостиная, несколько гаражей и пространство для проведения мероприятий. Снаружи расположены искусственное озеро, джакузи и жаровня.

Ранее в январе в США продали дом из фильма «Кошмар на улице Вязов». Неизвестный приобрел недвижимость в Лос-Анджелесе за три миллиона долларов (около 222,5 миллиона рублей). Именно в этом особняке Фредди Крюгер преследовал во снах свою жертву Нэнси Томпсон.

Александра Мирошникова
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