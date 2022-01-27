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Пушков ответил на призыв НАТО вывести войска из трех стран

Пушков: Столтенбергу следует призвать к выводу войск США и Турции из Сирии и Косово

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор Алексей Пушков заявил, что российские миротворцы в Приднестровье защищают россиян и не допускают конфликта, а на Украине их и вовсе нет. Так в своем Telegram-канале он ответил на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга вывести войска из трех стран: Грузии, Украины и Молдавии.

«Во-первых, Абхазия и Южная Осетия — это уже не Грузия, проживающие там народы захотели отделиться, как в свое время косовары, Сербию тогда НАТО не спрашивала», — подчеркнул парламентарий.

Пушков рекомендовал Столтенбергу начать с себя и призвать к выводу войск США и Турции из Сирии и Косово. В настоящее время, по словам сенатора, трудно воспринимать заявления генсека НАТО всерьез, так как «вопиющий двойной стандарт лишает их всякого смысла».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс предложил России восстановить миссии в Москве и Брюсселе, а также установить прямую линию связи и максимально использовать военные контакты, чтобы избегать инцидентов. Кроме того, он призвал РФ вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии.

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Юлия Ямпольская
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