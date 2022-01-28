Белорусский ведущий назвал Дудя «либеральным чучелом» и «вшивой гнидой»

Белорусский журналист Григорий Азаренок в эфире телеканала СТВ раскритиковал российского блогера Юрия Дудя и его новое видео, посвященное эмигрантам из Белоруссии. Азаренок назвал его «главным либеральным чучелом российского YouTube» и «вшивой гнидой», а также предрек «белорусизацию России». Фрагмент программы «Азаренок. Тайные пружины политики 2.0» доступен на YouTube.

Ведущий рассказал о дне рождения советского поэта и музыканта Владимира Высоцкого. «Ему бы 84 исполнилось. Вполне можно было б жить еще. Вот уверен, он бы ни в какую партию не вступал, не дискутировал бы со змагарами, он бы песню про них спел», — начал Азаренок. Он заявил, что в эти дни поэт точно поддерживал бы «Батьку» — президента Белоруссии Александра Лукашенко. «А вот увидел бы он вживую кого-нибудь из этой продажной кодлы — врезал бы. И в пьяную морду Латушко (белорусский оппозиционер Павел Латушко. — прим. "Ленты.ру"), и в смазливую напомаженную харю Путило (основатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило. — прим. "Ленты.ру"), и в липкое гнилое рыльце Дудя», — сказал белорусский журналист.

По его мнению, видео Дудя может быть проплачено. «Называется эта субстанция — "Как жить, если лишают родины". Так вот, свиньи, (обращается к эмигрировавшим активистам Белоруссии. — прим. "Ленты.ру") во-первых, не смейте марать это слово. Вы родину предали, продали за копейки, вы хотели подложить ее под похабный и мерзкий Запад», — заявил Азаренок и добавил, что после эмиграции и всех интервью у оппозиционных активистов нет больше родины. Он назвал их иудами и сказал, что у них нет права «даже рот раскрывать свой в сторону Беларуси».

Журналист также показал в своей программе часть интервью Дудя с белорусскими активистами, где тот спрашивает, может ли то, что происходит в республике сейчас, повториться в России. Речь шла о митингах и политических репрессиях. Ответ дал Азаренок. «Считайте это моим политическим прогнозом — может. Западный белорусский ветер уже дует в вашу сторону. Готовьтесь, шавки. Будете сидеть, будете видео покаянные записывать, собчачка (телеведущая Ксения Собчак. — прим. "Ленты.ру") прямо в свадебном гробу отправится туда, где ты фильмы свои лживые колымские снимал», — сказал Азаренок, добавив, что «белорусизация России» является непреодолимой реальностью.

Ранее популярный белорусский журналист и блогер Никита Мелкозеров, покинувший родину летом 2021 года из-за опасения политических преследований, раскрыл детали своей эмиграции из Минска в Вильнюс. В интервью Дудю он рассказал, что уехал из Белоруссии через Россию. Мелкозеров также признался, что иногда испытывает сильную тоску по родине.

26 января Юрий Дудь выпустил почти трехчасовой фильм про то, как люди уезжают из Белоруссии. Журналист назвал видео выпуском о том, как белорусская эмиграция осваивается на новых местах.