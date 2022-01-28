Решетова назвала свой вес

Российская модель и бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова поделилась фото в облегающем наряде и назвала поклонникам свой вес. Публикация на эту тему появилась в сторис ее Instagram-аккаунта.

На размещенном в сети кадре 26-летняя знаменитость позирует с распущенными волосами в бежевом трикотажном платье и черной джинсовке. На ее лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. В качестве украшений она выбрала несколько колец. «70 килограммов счастья», — подписала она кадр.

Кроме того, Решетова сделала репост короткого видео, на котором она запечатлена с подругой во время обеда в ресторане в Дубае.

Ранее жена рэпера Джигана и бизнесвумен Оксана Самойлова также раскрыла свой вес. Запечатлев себя в зеркале в бикини лаймового цвета, знаменитость раскрыла массу своего тела. «Я еще похудела — 55 килограммов сейчас. Приезжаю и начинаю набирать жестко и тренироваться», — заявила знаменитость.