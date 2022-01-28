Сообщество московских мам поддержало создание специальных мест для выгула собак

Автор проекта «СтрогиноМам», сообщества мам в районе Строгино, Ирина Ориничева прокомментировала план создания и модернизации площадок для выгула собак в Москве. По ее мнению, создание закрытых мест для прогулок с питомцами позволит сделать улицы и детские площадки более чистыми и безопасными.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице планируется создать 14 новых и обновить более 50 старых площадок для выгула собак, и пригласил жителей обсудить возможные форматы благоустройства новых объектов.

«Я считаю, что надо привлекать [к обсуждению жителей] из разных категорий, потому что, я, например, общаюсь с обществом с детьми-инвалидами. И не имея ребенка-инвалида и не соприкасаясь, ты не в курсе, с чем сталкивается, например, эта категория. Когда у меня не было собаки, я не знала, с чем столкнется владелец собаки, будучи в районе», — поделилась Ирина Ориничева.

По словам создательницы проекта «СтрогиноМам» и по совместительству многодетной мамы, площадки должны быть закрытыми, желательно со специальными урнами и тренажерами для собак. Будучи владельцем собаки, Ирина Ориничева подчеркнула, что реакция людей на присутствие животного рядом может быть разной, поэтому не стоит отпускать питомцев без поводка не на закрытых площадках.

«У меня собака из приюта, по размеру как овчарка. А маленьких собак я вижу, что выгуливают, и есть такие владельцы, которые считают, что они тут главные и могут выгуливать вместе с ребенком на одной же площадке. Надо учитывать разное мнение. Может быть, как с местами для курения. Вот сюда можно с собакой, лояльно отнесутся к тому, что гуляют с собакой. Чтобы закрыть потребности обеих категорий: и тех, кто против собак, и тех, кто за собак», — заключила Ориничева.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, летом 2021 года были разработаны концепции площадок нового формата для выгула собак и отдыха их владельцев. Были созданы четыре подобных объекта: в Ясенево, Северном Медведково, Можайском и Лосиноостровском районах Москвы. Сергей Собянин пригласил жителей и экспертов к обсуждению возможных вариантов благоустройства площадок для выгула питомцев.

