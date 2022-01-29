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В Британии предрекли ошибку Путина «катастрофического масштаба»

The Telegraph: Путин может совершить ошибку катастрофических масштабов из-за Украины

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Автор британской газеты The Telegraph Кон Кафлин опубликовал материал, в котором предрекает, что президент России Владимир Путин может совершить ошибку «катастрофических масштабов», если примет решение напасть на Украину.

По словам журналиста, вторжение может обернуться катастрофой, «подобной войне Советского Союза в Афганистане».

В материале Кафлин приводит мнение экс-руководителя секретной службы разведки (Ми-6, Mi6) Алекса Янгера, который утверждает, что российский лидер якобы играет с Западом «в покер с повышенными ставками» и при неверном розыгрыше карт может совершить серьезную ошибку.

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Варвара Кошечкина
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