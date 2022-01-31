В России предложили отдавать конфискованные продукты сиротам и пенсионерам

Изъятую из обращения, но признанную пригодной еду предложили не уничтожать, а передавать нуждающимся. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с «Лентой.ру» считает, что такие товары можно направлять, например, в дома престарелых или детские дома.

Ранее стало известно, что в России предлагают запретить уничтожение продуктов питания, конфискованных или изъятых из обращения, но признанных пригодными. Депутаты разработали соответствующий законопроект, в ближайшее время он будет внесен в Госдуму.

Авторы инициативы указывают, что ежегодно в стране уничтожаются десятки тысяч тонн продовольствия, и это вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян. Парламентарии предлагают изменить эту практику. Так, для каждой партии изъятых продуктов должна проводиться экспертиза. Если в ходе проверки конфискат будет признан пригодным для употребления, его предлагается направить на государственные и муниципальные нужды.

«Все зацепились за пармезан»

Речь идет не столько про санкционную продукцию, сколько о конфискованных или изъятых из обращения продуктах, которые еще пригодны для употребления в пищу, пояснил Нилов. «Все зацепились за какой-нибудь пармезан. По сравнению с тем, что у нас изымают и уничтожают, это капля в море. У нас уничтожаются фрукты, рыба, красная икра, мясо. Мы говорим об этом. Такие вещи надо распределять централизованно. Весь вопрос в том, чтобы найти приемлемый вариант использования, а не уничтожения», — добавил он.

Он сообщил, что такую продукцию ежедневно изымают тоннами. Все то, что не прошло таможенный контроль, изъято у браконьеров, реализовывается с нарушением ветеринарных правил можно и нужно использовать, считает депутат.

Посмотрите, в Европе платят за то, чтобы сдавать и перерабатывать мусор, чтобы потом его можно было еще раз использовать. А у нас платят, чтобы уничтожать продукцию. Это просто варварство. Особенно для нашей страны, у которой есть такие трагические страницы истории как, например, блокада Ленинграда Ярослав Нилов председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

«Это варварство»

Дома престарелых, детские дома, реабилитационные центры, учреждения системы исполнения наказания, учреждения социальной помощи для бездомных граждан и приюты для бездомных животных — на нужды этих организаций могла бы пойти изъятая продукция, считает Нилов.

«С учетом существующей потребности мы предлагаем правительству определить правила дальнейшего использования изъятой продукции. В законопроекте предлагается норма, чтобы специально уполномоченный орган это правильно определял. Мы считаем, что на базе имеющихся структур исполнительной власти все это вполне можно уже сегодня реализовать» — отметил депутат.

Он подчеркнул, что перед тем, как куда-либо направляться, продукция должна пройти экспертизу. «Мы не говорим, что всю продукцию нужно употреблять в пищу нашим гражданам. Но если у изъятой продукции все в норме, не нарушены ни сроки годности, ни хранения, она хорошего качества, и есть нарушения только в документации и оформлении, например, то почему в таком случае не направить ее в социальные учреждения, где в ней есть потребность», — подчеркнул Нилов.

Если же продукция просрочена или не соответствует качеству, то ее также не стоит утилизировать, считает политик. «Тратить деньги, бездарно уничтожая и сжигая всю эту продукцию, повторюсь, это варварство», — заключил он.

В том числе к такой продукции политик причислил и не пищевые продукты. «Тот же паленый алкоголь. Да, его качество не соответствует нормам, но зачем его выливать и уничтожать, если можно эту же продукцию переработать и использовать в не пищевом секторе, например, для проведения дезинфекции, клининга или при производства те же незамерзающих жидкостей для автомобилей, которые используются гаражам для обсаживания тех же органов власти. Все можно применить с пользой», — пояснил он.

В апреле 2021 года российские власти разрешили делать антисептики из конфискованного этилового спирта или спиртосодержащей продукции крепостью от 75 градусов. Сырьем для антисептиков стала продукция, которая производилась и реализовывалась без необходимых лицензий или документов, подтверждающих легальность. Спирт стали изымать и отправлять в лаборатории для исследования. Если конфискованную продукцию по результатам анализа признают пригодной, она бесплатно будет передана регионам.