В ОДКБ рассказали о нежелании воевать с Украиной

Генеральный секретарь Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась заявил о нежелании какой-либо страны воевать с Украиной. Об этом он сказал в эфире белорусского телеканала СТВ.

«Войны никто не хочет. Ее не хочет ни Россия, ни другие страны, которые живут в этом регионе. Она здесь нам не нужна», — отметил он. Тем не менее, генсек указал на очень высокие риски провокаций, которые следует принимать во внимание и избегать.

Ранее Зась прокомментировал совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость». По его словам, учения имеют сугубо оборонительный характер и являются внутренним делом двух стран. «Стоит ли обращать внимание на всякие оценки, которые высказываются? Ну, конечно, это внутреннее дело Белоруссии и России, которые проводят эти учения на своей территории», — заявил он.

Вероятность вооруженного конфликта между Киевом и Москвой активно обсуждалась в западных СМИ осенью 2021 года. Американские и украинские политики делали заявления о якобы планируемом вторжении России на территорию Украины. Позже в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) также поддержали слухи о грядущей войне — однако, по их версии, вторгнуться в Донбасс планирует Киев.