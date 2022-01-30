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Генсек ОДКБ прокомментировал совместные учения России и Белоруссии

Генсек ОДКБ Зась: учения «Союзная решимость» являются внутренним делом РФ и Белоруссии
Станислав Зась

Станислав Зась. Фото: РИА Новости

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась прокомментировал совместные учения РФ и Белоруссии «Союзная решимость» в эфире телеканала «СТВ».

По словам генсека, учения имеют сугубо оборонительный характер и являются внутренним делом двух стран. «Стоит ли обращать внимание на всякие оценки, которые высказываются? Ну, конечно, это внутреннее дело Белоруссии и России, которые проводят эти учения на своей территории», — заявил он. Зась считает, что учитывать «настороженности, опасения, которые там звучат в пространстве» нужно, поэтому стоит открыто рассказывать о процессе. «Пожалуйста, смотрите, вот наш замысел, участники. Это позволит увеличить доверие и, возможно, снимет некоторые опасения», — заключил он.

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27 января российские истребители Су-35С Восточного военного округа завершили перебазирование в Белоруссию для учений. Экипажи вылетели с аэродрома в Хабаровском крае и преодолели расстояние около восьми тысяч километров. Во время перелета были совершены две промежуточные посадки на аэродромах Центрального военного округа.

Проверка функционирования единой системы ПВО Союзного государства пройдет в два этапа. На первом, до 9 февраля 2022 года, будет выполнена переброска и создание группировки сил на территории Белоруссии, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, а также государственной границы.

В ходе второго этапа, с 10 по 20 февраля, будет проведено совместное учение «Союзная решимость–2022», в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму.

Марина Совина
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