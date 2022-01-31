Врач заявил о риске новой мутации коронавируса при заражении омикроном и дельтой

В организмах пациентов с иммунодепрессией при одновременном заражении дельта- и омикрон-штаммами коронавируса может возникнуть новая мутация. Об этом «Ленте.ру» заявил врач-иммунолог Николай Крючков.

Специалист объяснил, что одновременно заразиться двумя штаммами может только очень восприимчивый к вирусу организм, поскольку обычно с началом инфекционного процесса меняется вероятность инфицирования другими вирусами и вариантами вируса из-за «включения» иммунной системы.

«Кроме того, необходимо не только чтобы они [омикрон и дельта] встретились, а чтобы в результате этой встречи удалось отобраться какому-то мутанту, который был бы эволюционно более сильным, чем тот же омикрон», — отметил врач, комментируя риск возникновения новой мутации.

По его словам, такие «мутанты» могут развиться в организме людей, склонных к длительному инфекционному процессу. «Связано это в первую очередь с выраженной иммунодепрессией: люди с первичным и вторичным иммунодефицитом, включая лекарственный, люди после трансплантации органов, люди с выраженными онкологическими заболеваниями. То есть это определенная, довольно узкая категория людей», — заявил Крючков.

Иммунолог добавил, что носителю такой мутации особенные последствия не грозят. Однако популяция сможет ощутить на себе эффект от изменения вируса, если «мутант» сможет распространиться. «Если такой человек сумеет произвести эффективного "мутанта" и этот "мутант" сможет выйти в популяцию, вот тогда эффекты могут быть», — заключил врач.

Доктор биологических наук, вирусолог Петр Чумаков рассказал «Ленте.ру», что люди со слабым иммунитетом становятся инкубаторами для мутаций вируса, который начинает изменяться и приспосабливаться, чтобы задержаться в организме подольше. По его словам, это явление было описано около года назад на примере женщины, которая болела лейкемией и перенесла много курсов химиотерапии.

Ранее ученые нашли в организме ВИЧ-положительной 22-летней жительницы ЮАР 21 мутацию коронавируса. Она была заразна на протяжении девяти месяцев и вылечилась, начав принимать терапию от ВИЧ.