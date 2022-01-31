Путин провел ряд назначений в МВД России

Президент России Владимир Путин подписал указ о ряде назначений в руководстве МВД России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат ГД Александр Хинштейн.

По его словам, главой Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России стал полковник Валерий Калачев. Ранее он был заместителем начальника российского бюро Интерпола.

Начальником Главного управления по контролю за оборотом наркотиков стал генерал-майор полиции Иван Горбунов, начальником Главного управления на транспорте — генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин.

Новые назначения коснулись ряда других структур министерства. Генерал-майор внутренней службы Ильдар Сафиуллин возглавил Главный информационно-аналитический центр, а полковник полиции Роман Терентьев — Управление международного сотрудничества.

Начальником Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению стал генерал-майор внутренней службы Александр Юрчин, начальником Департамента информтехнологий, связи и защиты информации — генерал-майор внутренней службы Юрий Войнов.

Кроме того, назначен новый руководитель управления МВД по Ульяновской области — пост занял бывший глава пензенского МВД полковник полиции Максим Петрушин.

Перестановки затронули и УВД Юго-Восточного округа Москвы — начальником УВД ЮВАО стал полковник полиции Андрей Глуздаков, ранее возглавлявший УВД Зеленограда.