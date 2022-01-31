Крупный пожар на российском заводе показали на видео

В Пскове произошел крупный пожар на местном заводе «Псков-Полимер». Видеозаписи с места, снятые очевидцами, публикует URA.RU в своем Telegram-канале.

Уточняется, что на предприятии горит склад с резиной. На кадрах видно огромный столб дыма, поднимающийся над зданием. Местные жители также показали «черный снег», который получился в результате ЧП.

В МЧС уточнили, что пострадавших нет, для тушения привлекли пожарный поезд. По данным на 10:18 пожар локализовали.

По данным местных СМИ, из-за пожара движение по железной дороге из Пскова в сторону Латвии может быть остановлено.