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Крупный пожар на российском заводе показали на видео

Очевидцы сняли на видео крупный пожар на заводе в Пскове

В Пскове произошел крупный пожар на местном заводе «Псков-Полимер». Видеозаписи с места, снятые очевидцами, публикует URA.RU в своем Telegram-канале.

Уточняется, что на предприятии горит склад с резиной. На кадрах видно огромный столб дыма, поднимающийся над зданием. Местные жители также показали «черный снег», который получился в результате ЧП.

В МЧС уточнили, что пострадавших нет, для тушения привлекли пожарный поезд. По данным на 10:18 пожар локализовали.

По данным местных СМИ, из-за пожара движение по железной дороге из Пскова в сторону Латвии может быть остановлено.

Евгения Куликова
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