Врач назвал полезную дозу кофе

Профессор Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова, профессор РНИМУ имени Пирогова, врач-аритмолог Андрей Ардашев назвал полезную дозу кофе. Его слова приводит агентство «Прайм».

Врач отметил, что кофе представляет собой сложную смесь более 150 химических веществ, каждое из которых влияет по-своему на организм. По его словам, антиоксиданты и фенолы способны уменьшить воспаление и предупредить развитие онкологических заболеваний. Также они обладают противодиабетическим действием.

Ардашев добавил, что одно из главных положительных свойств этого напитка связано с тем, что молекулярная структура кофеина напоминает нейромедиатор аденозин. Врач пояснил, что кофеин связывается с аденозиновыми рецепторами в головном мозге и в результате уменьшает эффекты этого медиатора. Поэтому кофе бодрит и придает сил, пояснил медик.

Специалист подчеркнул, что «органом-мишенью кофеина является головной мозг, но отнюдь не сердце». «В умеренных дозах (от 40 до 300 миллиграммов) кофеин может противодействовать эффектам аденозина, то есть снижать усталость и повышать бдительность. Вместе с тем, как и в случае с другими продуктами, главное — знать меру и не превышать суточную норму», — сказал он.

